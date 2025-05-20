Спрятавший наркотики в контейнере с едой итальянец на четыре года сел в псковскую колонию

09:00, 20 мая 2025, ПАИ

Спрятавший наркотики в контейнере с едой гражданин Италии на четыре года сел в колонию в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УФСБ.

Иностранец признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 229.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза наркотических средств в крупном размере) и ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере).

В сентябре 2024 года мужчина на мотоцикле прибыл на российско-латвийскую границу в МАПП «Убылинка». При осмотре его транспортного средства и багажа сотрудники таможни обнаружили два брикета с неизвестным веществом. Как установила экспертиза, иностранец попытался перевезти через государственную границу наркотическое средство – гашиш.

Пыталовский районный суд назначил гражданину Италии наказание в виде четырёх лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.