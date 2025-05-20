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Происшествия

В Пскове росгвардейцы предотвратили хищение пива из торгового центра

19 мая около 21:00 на пульт дежурного отдела вневедомственной охраны Росгвардии из гипермаркета на улице Яна Фабрициуса в Пскове поступил сигнал «Тревога». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Росгвардейцы выдвинулись на место происшествия и по прибытии задержали двух псковичей 37 и 38 лет, которые пронесли через кассу пиво, не заплатив за него.

По этому факту проводится проверка.

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