В Пскове росгвардейцы предотвратили хищение пива из торгового центра

08:25, 20 мая 2025, ПАИ

19 мая около 21:00 на пульт дежурного отдела вневедомственной охраны Росгвардии из гипермаркета на улице Яна Фабрициуса в Пскове поступил сигнал «Тревога». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Росгвардейцы выдвинулись на место происшествия и по прибытии задержали двух псковичей 37 и 38 лет, которые пронесли через кассу пиво, не заплатив за него.

По этому факту проводится проверка.