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Общество

Масштабные изменения грядут на перекрёстке улиц Инженерной и Индустриальной – глава Пскова

Масштабные изменения грядут на перекрёстке с круговым движением на улицах Инженерной и Индустриальной в Пскове, сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Фото из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина

В целях повышения безопасности дорожного движения и снижения аварийности запланировано расширение проезжей части круга с увеличением ширины полос. Параллельно будет выполнено полное переустройство перекрёстка и перенос линий наружного освещения, отметил глава Пскова.

«Новый облик перекрёстка обеспечит более комфортное и безопасное движение, а также снизит загруженность в час пик. О точных сроках реализации сообщу дополнительно. Следите за новостями», – заключил он.

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