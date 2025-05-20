Администрацию Шелонской волости через суд обязали ликвидировать несанкционированную свалку
Дедовичский районный суд рассмотрел гражданское дело по исковому заявлению прокурора Дедовичского района к администрации Шелонской волости об обязании ликвидировать несанкционированную свалку мусора. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
Прокурор попросил обязать администрацию сельского поселения ликвидировать свалку до 1 сентября. В судебном заседании прокурор поддержал заявленные требования в полном объеме, представитель ответчика иск признал.
Выслушав стороны, исследовав письменные материалы дела, суд удовлетворил исковые требования прокурора.
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