Администрацию Шелонской волости через суд обязали ликвидировать несанкционированную свалку

10:33, 20 мая 2025, ПАИ

Дедовичский районный суд рассмотрел гражданское дело по исковому заявлению прокурора Дедовичского района к администрации Шелонской волости об обязании ликвидировать несанкционированную свалку мусора. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Прокурор попросил обязать администрацию сельского поселения ликвидировать свалку до 1 сентября. В судебном заседании прокурор поддержал заявленные требования в полном объеме, представитель ответчика иск признал.

Выслушав стороны, исследовав письменные материалы дела, суд удовлетворил исковые требования прокурора.