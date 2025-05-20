До +20 градусов прогреется воздух в Псковской области 21 мая

11:24, 20 мая 2025, ПАИ

21 мая в Псковской области ожидается переменная облачность без существенных осадков, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью +4...+9 градусов, днём +15...+20 градусов.

Атмосферное давление ниже нормы.