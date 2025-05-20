До +20 градусов прогреется воздух в Псковской области 21 мая
21 мая в Псковской области ожидается переменная облачность без существенных осадков, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Будет дуть западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью +4...+9 градусов, днём +15...+20 градусов.
Атмосферное давление ниже нормы.
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