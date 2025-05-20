Аллею доблести и славы журналистов высадили в Пскове

16:20, 20 мая 2025, ПАИ

Аллею доблести и славы журналистов в память о военкорах, погибших во время исполнения профессиональных обязанностей, заложили в Пскове. Акция состоялась у мемориального знака в сквере Журналистов сегодня, 20 мая, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов









































Представители псковских СМИ и пресс-служб высадили хвойные деревья. А после этого возложили цветы к мемориальному знаку и почтили память погибших военных журналистов минутой молчания.

Отметим, что посадка деревьев прошла при поддержке правительства Псковской области и оргкомитета патриотического проекта «Кедры Великой Победы».

В годы Великой Отечественной войны и во время современных локальных конфликтов журналисты наряду с бойцами регулярной армии несли и несут потери. 5 мая 2024 года в Москве был заложен памятный камень и высажена аллея из 33 кедров в память о погибших военкорах. Высадка прошла на территории Парка имени Артёма Боровика у мемориального храмового комплекса святых мучеников Анатолия и Протолеона в Марьино, возводимого в память о погибших военных корреспондентах.

В год 80-летия Великой Победы по инициативе Союза журналистов России и при поддержке оргкомитета патриотического проекта «Кедры Великой Победы» в Москве, в Парке имени Артема Боровика, также состоялась высадка деревьев в продолжение создания «Аллеи доблести и славы журналистов», погибших при исполнении профессионального долга, но уже в формате всероссийской масштабной акции.

С информацией обо всех журналистах, отдавших жизни при исполнении профессионального долга в наши дни, можно ознакомиться на сайте галереяпамяти.сжр.рф.