Суд рассмотрит жалобу на постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Натальи Ильиной

13:51, 20 мая 2025, ПАИ

Адвокат, представляющий интересы находящегося под стражей ректора Псковского государственного университета Натальи Ильиной, направил жалобу в Псковский городской суд. Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Жалоба поступила на постановление старшего следователя о возбуждении уголовного дела от 7 апреля 2025 года по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. «Указанное постановление оспаривается на предмет незаконности и необоснованности», – уточнили в пресс-службе судов.

Рассмотрение жалобы назначено на 27 мая 2025 года.

Напомним, дело в отношении Натальи Ильиной возбуждено в связи с подозрением в хищении бюджетных средств.