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Общество

На 15% выросло число победителей конкурса проектов ТОС в Псковской области

На 15% выросло число победителей конкурса проектов ТОС в Псковской области, сообщила начальник управления муниципального развития правительства Псковской области Елена Тимашова в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Елена Тимашова. Фото: ПАИ

В этом году более 500 заявок оказались в числе победителей. Это на 15% больше по сравнению с показателем прошлого года. «Немалая цифра в том числе связана с буквально еженедельным ростом количества ТОС», – уточнила Елена Тимашова.

Она также добавила, что средняя смета проектов, подаваемых на конкурс, – от 300 до 450 тысяч рублей. Объём региональной поддержки, выделенной ТОС в рамках конкурса, составил в этом году 168 млн рублей.

Качество заявок, отметила Елена Тимашова, растёт. «Чем плотнее ТОС работает с местными администрациями, чем качественнее выполнена смета, тем больше шанс, что проект победит», – рассказала специалист.

Елена Тимашова уточнила, что теперь ТОС могут привлекать средства и на текущий ремонт общего имущества. «Такие заявки мы в том числе принимали на конкурс проектов ТОС. Это особенно актуально для городских ТОС, – подчеркнула Елена Тимашова. – В этом году конкурс был тематический, в честь 80-летия Победы, заявок было много. 100 проектов победили с заявками на ремонт воинских захоронений, на эти цели привлечено 33 млн рублей».

За несколько лет движение ТОС приобрело в регионе впечатляющий размах – и не менее впечатляющую поддержку областных и муниципальных властей. Об этом наши карточки – в преддверии Дня ТОС в Псковской области.

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