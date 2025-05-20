Дновский район остаётся лидером по количеству ТОС
Дновский район остаётся лидером по количеству ТОС, сообщила начальник управления муниципального развития правительства Псковской области Елена Тимашова в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
«Немало разноплановых ТОС и в Великолукском районе. Могу выделить Опочецкий район, Псковский район, где буквально культивируют это движение, проводят обучающие семинары», – отметила Елена Тимашова, добавив, что немалую роль в росте количества ТОС играют муниципальные власти, местные депутаты, которые занимаются просветительством.
По словам Елены Тимашовой, нет задачи в появлении определённого количества ТОС, но «есть задача в вовлечении в ТОС как можно большего числа людей».
За несколько лет движение ТОС приобрело в регионе впечатляющий размах – и не менее впечатляющую поддержку областных и муниципальных властей. Об этом наши карточки – в преддверии Дня ТОС в Псковской области.
О развитии территориального общественного самоуправления рассказала Елена Тимашова в «Оглавлении». Главное