Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Дновский район остаётся лидером по количеству ТОС

Дновский район остаётся лидером по количеству ТОС, сообщила начальник управления муниципального развития правительства Псковской области Елена Тимашова в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Елена Тимашова. Фото: ПАИ

«Немало разноплановых ТОС и в Великолукском районе. Могу выделить Опочецкий район, Псковский район, где буквально культивируют это движение, проводят обучающие семинары», – отметила Елена Тимашова, добавив, что немалую роль в росте количества ТОС играют муниципальные власти, местные депутаты, которые занимаются просветительством.

По словам Елены Тимашовой, нет задачи в появлении определённого количества ТОС, но «есть задача в вовлечении в ТОС как можно большего числа людей».

За несколько лет движение ТОС приобрело в регионе впечатляющий размах – и не менее впечатляющую поддержку областных и муниципальных властей. Об этом наши карточки – в преддверии Дня ТОС в Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












20 мая 2025

Работы по благоустройству начались в сквере у гостиницы «Рижская» в Пскове
20 мая 2025

Екатерина Ершова: Проблематику земельных участков необходимо изучать до их приобретения
20 мая 2025

Россияне стали чаще выбирать универсалы и хетчбэки
20 мая 2025

Сюжет «Первого Псковского» вновь вошёл в шорт-лист телекинофорума «Новая реальность»
20 мая 2025

Законопроект о защите пострадавших в ДТП внесли в Госдуму
20 мая 2025

При поступлении в ПсковГУ за волонтёрство можно получить два дополнительных балла
20 мая 2025

О развитии территориального общественного самоуправления рассказала Елена Тимашова в «Оглавлении». Главное
20 мая 2025

Аллею доблести и славы журналистов высадили в Пскове

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...