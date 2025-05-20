Женщины стали локомотивами территориальных общественных самоуправлений в Псковской области

15:46, 20 мая 2025, ПАИ

Женщины стали локомотивами территориальных общественных самоуправлений в Псковской области, констатировала начальник управления муниципального развития правительства Псковской области Елена Тимашова в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Актив ТОС – действительно в большинстве своём женщины», – отметила Елена Тимашова.

Елена Тимашова также подчеркнула, что важно не путать ТОС с органами местного самоуправления. «Стараемся на всех площадках говорить, что это разные вещи, чтобы не было подмены. Актив ТОС – не депутаты. Задача ТОС – диктовать администрации, какие потребности есть, что надо сделать в первую очередь, а задача администрации – решать эти задачи», – уточнила Елена Тимашова.

За несколько лет движение ТОС приобрело в регионе впечатляющий размах – и не менее впечатляющую поддержку областных и муниципальных властей. Об этом наши карточки – в преддверии Дня ТОС в Псковской области.