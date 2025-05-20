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Общество

Елена Тимашова: ТОС – победа в развитии местного самоуправления Псковской области

Территориальные общественные самоуправления – победа в развитии местного самоуправления Псковской области, заявила начальник управления муниципального развития правительства Псковской области Елена Тимашова в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Елена Тимашова. Фото: ПАИ

«Это важная составляющая местного самоуправления, – подчеркнула эксперт. – Конструктивная связка населения и органов местного самоуправления в решении вопросов местного значения – это очень важно».

За несколько лет движение ТОС приобрело в регионе впечатляющий размах – и не менее впечатляющую поддержку областных и муниципальных властей. Об этом наши карточки – в преддверии Дня ТОС в Псковской области.

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