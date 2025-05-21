Алгоритм для определения возможности застройки земельных участков назвали псковичам

09:24, 21 мая 2025, ПАИ

Как правильно выбрать участок для гарантированной застройки без рисков, рассказала председатель комитета по управлению государственным имуществом Псковской области Наталья Серебренникова на круглом столе в медиацентре ПАИ.

По её словам, вид разрешённого использования земельного участка, несмотря на внесение в ЕГРН, не является гарантом возможности застройки. «В основном это земли сельхозназначения. С ними очень большая проблема, так как встречается множество фактов, когда на земельном участке невозможна дачная застройка, так как это земли сельхозугодий и использовать их можно только для сельскохозяйственной деятельности», – пояснила она.

В первую очередь, чтобы определить возможность застройки участка, нужно чётко определить, для каких именно целей будет куплен участок.

«Мы чётко должны определить, чего хотят инвесторы: приобрести земельные активы на будущее, для строительства коммерческих объектов или инвестиций в сельское хозяйство. В основном это три эти категории. Но у всех практически один и тот же путь», – сказала Наталья Серебренникова.

Для получения всех необходимых сведений об участке она порекомендовала воспользоваться национальной системой пространственных данных.

«Изучаем все публичные сервисы, например, публичную кадастровую карту, определяем территорию, дальше смотрим что вокруг: свободные земельные участки, сельхозучастки. В публичной кадастровой карте можно использовать фактически все доступные сервисы: документы градостроительного зонирования, зоны, охранные обязательства на территории, чтобы понять, можно ли использовать участок для своих заявленных целей», – подчеркнула спикер.

При изучении публичной кадастровой карты также можно ознакомиться с документами, которые есть в иных системах: генеральные планы, правила землепользования и застройки, порекомендовала она.

Также при выборе участка следует ознакомиться с перечнем региональных объектов, либо схемой территориальной планировки муниципального образования. «Если там нет ничего, то можно подготовить схему и обращаться в комитет за предоставлением разрешения на приобретение участка», – отметила гостья медиацентра.

Кроме того, Наталья Серебренникова добавила, что зачастую люди обращаются в комитет уже после того, как приобрели участок и выяснили, что вид разрешённого пользования не предполагает застройку. В этом случае люди хотят перевести вид земельного участка, но это непростой процесс, требующий длительного времени, пояснила она.