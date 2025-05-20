Как выбрать правильный участок для застройки, обсуждают в медиацентре ПАИ
Круглый стол на тему «Гарантированная застройка: выбирай участок правильно» проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 20 мая.
Главное, о чём пойдёт речь, – как быть уверенным в потенциале приобретаемой земли для возможности дальнейшего использования под застройку.
Темы для обсуждения:
- какой информацией необходимо обладать перед совершением сделки по земельному участку;
- Псковский район – ваши перспективы строительства жилого дома и создания бизнеса;
- меры поддержки бизнеса в реализации крупных проектов.
Спикерами круглого стола выступают генеральный директор Фонда инвестиционного развития Псковской области Екатерина Ершова, председатель комитета по управлению государственным имуществом Псковской области Наталья Серебренникова и глава Псковского района Наталья Фёдорова.
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