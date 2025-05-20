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Общество

Как выбрать правильный участок для застройки, обсуждают в медиацентре ПАИ

Круглый стол на тему «Гарантированная застройка: выбирай участок правильно» проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 20 мая.

Главное, о чём пойдёт речь, – как быть уверенным в потенциале приобретаемой земли для возможности дальнейшего использования под застройку.

Темы для обсуждения:

  • какой информацией необходимо обладать перед совершением сделки по земельному участку;
  • Псковский район – ваши перспективы строительства жилого дома и создания бизнеса;
  • меры поддержки бизнеса в реализации крупных проектов.

Спикерами круглого стола выступают генеральный директор Фонда инвестиционного развития Псковской области Екатерина Ершова, председатель комитета по управлению государственным имуществом Псковской области Наталья Серебренникова и глава Псковского района Наталья Фёдорова.

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