Как выбрать правильный участок для застройки, обсуждают в медиацентре ПАИ

15:11, 20 мая 2025, ПАИ

Круглый стол на тему «Гарантированная застройка: выбирай участок правильно» проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 20 мая.

Главное, о чём пойдёт речь, – как быть уверенным в потенциале приобретаемой земли для возможности дальнейшего использования под застройку.

Темы для обсуждения:

какой информацией необходимо обладать перед совершением сделки по земельному участку;

Псковский район – ваши перспективы строительства жилого дома и создания бизнеса;

меры поддержки бизнеса в реализации крупных проектов.

Спикерами круглого стола выступают генеральный директор Фонда инвестиционного развития Псковской области Екатерина Ершова, председатель комитета по управлению государственным имуществом Псковской области Наталья Серебренникова и глава Псковского района Наталья Фёдорова.