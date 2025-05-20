Новую фотовыставку открыли в музейном комплексе в деревне Бугрово

18:59, 20 мая 2025, ПАИ

Планшетная фотовыставка «Пушкинские Горы. Освобождение. 1944» развёрнута сразу в двух локациях Государсвенного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское», сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения культуры.

Новая экспозиция размещена в музейном комплексе в деревне Бугрово, а также на въезде в мемориальную усадьбу Пушкиных и Ганнибалов «Михайловское». В экспозицию, подготовленную к 80-летию Великой Победы, вошло 20 фотографий, на которых запечатлены разрушенные усадьба поэта, Святогорский монастырь и посёлок Пушкинские Горы в 1944–1947 годах. Среди снимков есть кадры, сделанные военными фотокорами и членами Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков.

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина напомнили, что нынешней весной выставку «Пушкинские Горы. Освобождение. 1944» показывали в Музее истории белорусского кино – филиале Национального исторического музея Республики Беларусь. Так в стране-соседке отметили годовщину образования музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» (его учредили в марте 1922 года).