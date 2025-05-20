17 мастеров из Псковской области представят свои коллекции на модном показе «Этномода»

22:11, 20 мая 2025, ПАИ

17 модельеров и мастеров Псковской области представят свои коллекции на модном показе «Этномода», который пройдёт в рамках гастрономического фестиваля «Моя еда». Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.

Модельеры расскажут о современных тенденциях модной индустрии, продемонстрировав свои уникальные коллекции.

В частности, среди участников – представители бренда Solo a lei, которые шьют одежду преимущественно изо льна, а также дизайнер из Невеля и заслуженный художник РФ Ирина Немцева, дизайнер и создатель детского конкурса красоты «Созвездие» Елена Горячева.

В шоуруме можно будет примерить наряды дизайнеров и приобрести понравившуюся вещь или аксессуары ручной работы. Мероприятие пройдёт в парке Строителей 25 мая.