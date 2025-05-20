Реставраторы приступили к работам в интерьерах Лазаревской церкви в Печорах

22:26, 20 мая 2025, ПАИ

В Псково-Печерском монастыре реставраторы приступили к работам в интерьерах Лазаревской церкви, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

«Подготовлены к подключению инженерные сети коммуникаций. Выполнена отмостка у подпорной стены склона, на котором построен храм», – отметили специалисты.

По их словам, масштабная реставрация храма проходит впервые, выполнен комплекс работ по укреплению фундаментов и гидроизоляции. Церкви возвращён первоначальный облик.

Отметим, Лазаревская церковь построена между 1792 и 1800 годами при настоятеле архимандрите Петре (Можайском) для монастырской больницы. Это двухэтажная одноглавая церковь на подклете в стиле барокко. Во время войны 1812 года монастырская больница служила госпиталем.

Позже здесь размещалась богадельня для престарелых монахов. После пожара 1848 года в этом помещении жил настоятель, так как его дом сгорел дотла.

С 20 ноября 1883 по 1884 год при Лазаревском храме действовал епархиальный свечной завод, с 1883 года – гостиница для паломников.

Ранее сообщалось, что воссозданная герса установлена на башне Нижних решёток Псково-Печерского монастыря.