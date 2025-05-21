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Общество

Майские грозы прогремят в Псковской области

22 мая в Псковской области ожидается переменная облачность. Ночью местами, а днем повсеместно пройдут кратковременные дожди с грозами. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Фото: ПАИ

Будет дуть южный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозах порывистый. Температура воздуха по области: ночью +4...+9 градусов, днем +18...+23 градуса. Атмосферное давление ниже нормы.

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