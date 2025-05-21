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Общество

Аммиачный след: какие болезни привлекают комаров

Однозначного ответа на вопрос, как комары выбирают своих жертв, нет, но, по данным учёных, риск быть укушенным комарами напрямую зависит от группы крови человека. Об этом в беседе с RT рассказала эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филёва.

Статистика укусов показывает, что люди с первой группой крови наиболее привлекательны для комаров. Обладатели второй группы подвергаются укусам реже, люди с третьей и четвёртой группами практически не страдают от насекомых.

Определённые заболевания, по словам эксперта, также могут усилить привлекательность человека для комаров. Например, аммиачный запах при проблемах с печенью и почками, а также ацетоновый при сахарном диабете могут привлекать насекомых.

Особое внимание насекомых привлекают люди, выделяющие больше углекислого газа. В группу повышенного риска попадают беременные женщины, люди с избыточным весом и выполняющие физические упражнения.

Зоны риска на теле человека – это места с повышенной температурой: шея, область за ушами и подмышки. Также чем выше температура тела у человека, тем легче комару добывать кровь.

Меры защиты включают использование репеллентов и ношение светлой одежды, которая меньше нагревается.

Ранее сообщалось, что организаторы Дней пушкинской поэзии и русской культуры, которые пройдут в Псковской области с 5 по 8 июня, приняли решение обработать территорию фестиваля от комаров.

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