Вход на мероприятия Дней пушкинской поэзии и русской культуры будет бесплатным – организаторы
Вход на все мероприятия Дней пушкинской поэзии и русской культуры, которые пройдут с 6 по 8 июня, будет свободный и бесплатный. Об этом рассказали генеральный директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин и заместитель гендиректора Татьяна Мартынова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 14 мая.
Гостей Дней пушкинской поэзии и русской культуры ждут более 20 уличных театров. Подготовлено как минимум восемь премьер, ключевой темой которых станет пир, отметили на пресс-конференции.
Для удобства гостей Дней пушкинской поэзии и русской культуры будет организован подвоз по территории Пушкинских Гор. Кроме того, ведутся переговоры с комитетом по транспорту о запуске дополнительных рейсов автобусов из Пскова в Пушкинские Горы и обратно. Кроме того, организаторы приняли решение обработать территорию фестиваля от комаров.
Фестиваль пройдёт при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Вход на мероприятия Дней пушкинской поэзии и русской культуры будет бесплатным – организаторы
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