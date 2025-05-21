Волонтёры Невельского округа собрали более трёх тысяч голосов за благоустройство территорий

16:25, 21 мая 2025, ПАИ

Все желающие могут присоединиться к волонтёрам, зарегистрироваться на специальном сайте и помогать гражданам в голосовании по проекту «Формирование комфортной городской среды». Об этом рассказал врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области Дмитрий Яковлев в программе «Среда обитания» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 21 мая.

Участники проходят необходимое обучение. Для самых активных волонтёров предусмотрены поощрительные призы.

«Наиболее ярко себя проявляют наши небольшие муниципальные образования», – отметил Дмитрий Яковлев.

Лидерами по результативности работы стали Невельский Островский, Псковский, Стругокрасненский и Новосокольнический округи. Особенно впечатляющие результаты показали волонтёры Невельского округа, собравшие более трёх тысяч голосов, заметил врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области.

Напомним, что реализация федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» осуществляется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В этом году на голосование за объекты благоустройства в Псковской области вынесено более ста общественных территорий. «Не может не радовать, что с каждым годом у нас появляется всё больше и больше благоустроенных территорий. И это не только крупные города, но и отдалённые территории. Наша задача – оправдать оказанное доверие людей, сделать всё, чтобы вовремя и качественно отработать каждый проект», – отмечал ранее глава региона Михаил Ведерников.