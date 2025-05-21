Себежский районный суд признал гражданина виновным в дискредитации армии

16:15, 21 мая 2025, ПАИ

Себежский районный суд признал гражданина виновным в дискредитации армии и назначил штраф в 30 тысяч рублей, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

19 мая сотрудники ПУ ФСБ России по Псковской области на КПП «Долосцы» Себежского района выявили гражданина РФ, который 2 марта 2023 года, находясь на территории Московской области, разместил в телеграм комментарии, направленныена дискредитацию Вооруженных Сил РФ.

Постановлением Себежского районного суда гражданин Российской Федерации признан виновным в совершении административного правонарушения и подвергнут наказанию в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.