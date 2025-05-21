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Общество

Около 20 тысяч волонтёров зарегистрировано в Псковской области

Около 20 тысяч человек из Псковской области зарегистрировано на специальном портале волонтёров. В статистике учитывают жителей региона с опытом волонтёрской деятельности. Однако фактическое количество волонтёров, которые трудятся в области, значительно больше. Об этом рассказал врио председателя регионального комитета по молодёжной политике Дмитрий Яковлев в программе «Среда обитания» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 21 мая.

Фото: ПАИ

«Когда мы говорим о фактическом количестве волонтёров, которые есть в регионе, то цифра довольно размыта. По моему ощущению, практически каждый человек так или иначе вовлечён в волонтёрство. Практически каждый из нас участвует в экологических субботниках, собирает макулатуру. Это и есть волонтёрство», – подчеркнул гостья эфира.

Особенно много неформальных волонтёров среди тех, кто помогает участникам специальной военной операции и их семьям. Эти люди часто не регистрируются на портале.

Дмитрий Яковлев также отметил, что волонтёрское движение в регионе развивается стремительными темпами. В качестве примера он привёл волонтёрский корпус, созданный к 80-летию Великой Победы, в котором официально состояло около 700 человек.

Ранее сообщалось, что 600 волонтёров помогают псковичам выбрать объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

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