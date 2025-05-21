600 волонтёров помогают псковичам выбрать объекты благоустройства

16:05, 21 мая 2025, ПАИ

Масштабная работа по организации голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» развернулась в Псковской области. Более 600 волонтёров активно участвуют в сборе мнений жителей региона о благоустройстве территорий. Об этом рассказал врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области Дмитрий Яковлев в программе «Среда обитания» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 21 мая.

По промежуточным результатам, псковичи отдали более 56 тысяч голосов за территории благоустройства. Причём большая часть людей проголосовала с помощью волонтёров, которые проводят встречи с жителями на улицах, предприятиях и в различных учреждениях. Для удобства каждый доброволец оснащён специальным планшетом, уточнил гость эфира.

Информационная поддержка – ключевой приоритет работы волонтёров, отметил Дмитрий Яковлев. В каждом муниципальном образовании созданы специальные информационные стенды с макетами, на которых показано состояние территории до благоустройства и после. Кроме того, в районах распространяются флаеры с точными датами проведения голосования по проекту ФКГС и другой необходимой для голосования информацией.

Напомним, что реализация федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» осуществляется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В этом году на голосование за объекты благоустройства в Псковской области вынесено более ста общественных территорий. «Не может не радовать, что с каждым годом у нас появляется всё больше и больше благоустроенных территорий. И это не только крупные города, но и отдалённые территории. Наша задача – оправдать оказанное доверие людей, сделать всё, чтобы вовремя и качественно отработать каждый проект», – отмечал ранее глава региона Михаил Ведерников.