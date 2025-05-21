Дмитрий Яковлев: Акция «Бессмертный полк» прошла в Псковской области с большим успехом

20:03, 21 мая 2025, ПАИ

Масштабная патриотическая акция «Бессмертный полк» прошла в Псковской области с большим успехом, заявил врио председателя регионального комитета по молодёжной политике Дмитрий Яковлев в программе «Среда обитания» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 21 мая.

«Для меня это самое важное мероприятие. Акция «Бессмертный полк» в нашем регионе прошла с большим успехом», – подчеркнул Дмитрий Яковлев.

Напомним, участники акции с портретами своих героев прошли по улицам городов региона, отдавая дань уважения тем, кто защищал Родину в годы Великой Отечественной войны. В Псковской области в акции «Бессмертный полк» приняло участие более 38 тысяч жителей региона.