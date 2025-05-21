Объекты туристской инфраструктуры Псковской области посетил замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков

19:50, 21 мая 2025, ПАИ

Псковскую область посетил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков, сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.

С заместителем губернатора Псковской области Ольгой Тимофеевой и председателем комитета по туризму Мариной Егоровой он осмотрел объекты туристской инфраструктуры региона, которые были модернизированы при поддержке госпрограмм.

Первой точкой маршрута гостя стал парк активного отдыха «Мальская долина», развитие которого было поддержано федеральными средствами в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В рамках проекта расширен номерной фонд, модернизирован пляж, расширены возможности пункта проката оборудования.

«Теперь это настоящий всесезонный курорт! Но в планах у создателей ещё много всего интересного, в том числе спа-комплекс. С радостью будем следить за успехами наших предпринимателей», – отметила председатель регионального комитета по туризму Марина Егорова в своём телеграм-канале.

Также Дмитрий Вахруков оценил проект, реализуемый с привлечением льготного кредита в рамках постановления Правительства РФ от 9 февраля 2021 года № 141, который дал жизнь двум объектам культурного наследия федерального значения, подчеркнула Марина Егорова.