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Общество

Кровлю колокольни и главки Стефаниевской церкви отремонтировали в Пскове

Полностью завершены работы на кровле колокольни и главках Стефаниевской церкви ансамбля Мирожского монастыря. В дальнейшем планируется установка защитной сетки для защиты от птиц в открытой части колокольни, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Строители разобрали чердачные перекрытия над четвериком. Более половины балок и обрешётки было поражено грибком. Реставраторы приступили к замене и протезированию деревянных частей кровельной конструкции. Заканчивается устройство обрешётки над братским корпусом.

«Древние кованые решётки сняты с оконных проёмов и подготовлены к реставрации. Внутри храма и бывшей трапезной проведена огромная работа по удалению старой штукатурки. В трапезной завершена заделка трещин в стенах, воссоздана кладка оконных проёмов. В самом храме эта работа в самом разгаре», – добавили специалисты.

Внимание уделяется и устранению аварийности состояния кладки. Реставраторы устраивают конструкции, поддерживающие своды, чтобы избежать обрушений.

Имеющиеся росписи иконостаса и стен, выполненные в 90-х годах XX века иконописцем архимандритом Зиноном, законсервированы с помощью защитных конструкций.

По словам реставраторов, сейчас решается вопрос по замене межэтажных перекрытий: в ходе демонтажа обнаружилось их аварийное состояние.

Завершение реставрации запланировано на 2026 год.

Отметим, церкви XVII века возвращают первоначальный облик. Здание входит в состав архитектурного ансамбля Мирожского монастыря, является памятником федерального значения.

Ранее сообщалось, что реставраторы приступили к работам в интерьерах Лазаревской церкви в Печорах.

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