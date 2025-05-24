Нужно ли платить за капремонт, если в квартире никто не живёт, разъяснили псковичам

11:20, 24 мая 2025, ПАИ

Нужно ли платить за капремонт, если в квартире никто не живёт, разъяснили ПАИ в Фонде капитального ремонта Псковской области.

Согласно Жилищному кодексу РФ, оплата капитального ремонта является обязательной. Взнос на капитальный ремонт общего имущества включён в состав платы за жилое помещение и коммунальные услуги, которые оплачивают собственники помещений в многоквартирном доме.

«Тот факт, что в помещении никто не прописан и не проживает, не освобождает собственника от внесения платы за коммунальные услуги, в том числе от уплаты взноса на капитальный ремонт», – подчеркнули в Фонде капитального ремонта Псковской области.

При временном отсутствии граждан перерасчёт осуществляется только за отдельные виды коммунальных услуг в порядке и случаях, утверждённых законодательством. Перерасчёт взносов на капитальный ремонт в связи с отсутствием проживающих законодательством не предусмотрен, уточнили специалисты.

Любой собственник может самостоятельно распечатать квитанцию для оплаты взноса на капитальный ремонт. Для этого необходимо зарегистрироваться на официальном сайте Фонда капитального ремонта Псковской области, зайти в личный кабинет и распечатать квитанцию за необходимый период.

«Важно помнить, что обязанность по оплате взносов на капитальный ремонт возложена на собственников с момента возникновения права собственности на помещение. При совершении сделок с недвижимостью необходимо удостовериться в отсутствии задолженности по взносам на капитальный ремонт. Иначе долги предыдущего собственника могут стать вашими», – обратились к гражданам специалисты Фонда капитального ремонта Псковской области.