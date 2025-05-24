Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Что делать при потере зарегистрированного оружия, рассказали псковичам в Росгвардии

В случае утраты ружья или иного зарегистрированного предмета вооружения владелец должен сразу сообщить о происшествии в Росгвардию, напомнили в ведомстве.

Это нужно для того, чтобы организовать розыск и предотвратить использование злоумышленниками утраченного оружия. При обнаружении чужого оружия необходимо незамедлительно сообщить об этом в правоохранительные органы, например по телефону 112.

Утрата гражданского оружия вследствие нарушения требований закона влечёт административную ответственность, которая включает штраф в размере от пяти до десяти тысяч рублей и лишение права на приобретение, хранение и ношение оружия на срок от одного года до трёх лет.

Сокрытие факта утраты оружия может повлечь и уголовную ответственность. Наказание за небрежное хранение огнестрельного оружия, которое создало условия для его использования другим лицом и привело к смерти людей или иным тяжким последствиям, включает лишение свободы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












24 мая 2025

Порядка 17 тысяч рублей тратят родители псковских школьников на организацию выпускных
24 мая 2025

Экскурсию для ветеранов пограничной службы провели в Себежском нацпарке
24 мая 2025

Расстояние до молнии вычислил псковский астроном-любитель
24 мая 2025

Энергетики в Псковской области работают в режиме повышенной готовности
24 мая 2025

Сильный дождь обрушится на Псковскую область
24 мая 2025

Михаил Ведерников рассказал об адаптации семьи, первой переехавшей в Псковскую область из Европы
24 мая 2025

Псковские медики провели мастер-классы в больнице в Херсонской области
24 мая 2025

Массивы дождевой облачности принесёт на Северо-Запад циклон

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...