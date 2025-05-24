Выставка «Пётр Оссовский. ЧелоВек сурового стиля» с участием «Михайловского» работает в Москве

14:37, 24 мая 2025, ПАИ

Масштабную выставку «Пётр Оссовский. ЧелоВек сурового стиля» к столетию со дня рождения художника открыли в Государственном музее А. С. Пушкина на Пречистенке в Москве вчера, 23 мая. Значительная часть работ, представленных сейчас в выставочных залах «Мезонин», прибыла в столицу из фондов Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское», причём эти произведения покинули выставочный зал Пушкинского заповедника впервые.

Открытие выставки стало событием для любителей изобразительного искусства, сообщили ПАИ в службе информации «Михайловского». Собравшиеся говорили о значении творчества мастера, о его влиянии не только на его современников, единомышленников по цеху – адептов так называемого сурового стиля в советском реалистическом искусстве, но и на сегодняшних художников и зрителей. «Мгновения, пронизанные вечностью», – так охарактеризовал картины Петра Оссовского директор «Михайловского» Георгий Василевич. На открытии выставки Георгий Василевич напомнил и об особом весе пушкинской темы в творчестве Петра Оссовского.

В «Михайловском» уточнили, что выставка «Пётр Оссовский. ЧелоВек сурового стиля» с участием Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» и ряда других учреждений культуры (Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО», Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Егорьевский историко-художественный музей, Тульское музейное объединение и другие) будет открыта для жителей и гостей Москвы до середины сентября.