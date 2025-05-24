116 лет исполнилось со дня рождения псковского старца Николая Гурьянова

15:43, 24 мая 2025, ПАИ

116 лет исполнилось со дня рождения псковского старца Николая Гурьянова сегодня, 24 мая. Он жил и похоронен на острове имени Залита на Псковском озере. Традиционно в день рождения священника у его могилы собираются паломники, которые приезжают туда из разных городов России.

Отец Николай родился 24 мая 1909 года в Гдовском районе в верующей семье. Отец его был регентом в Михайло-Архангельском храме села Кобылье Городище. С детства будущий старец прислуживал в алтаре. В 1928 году Николай Гурьянов окончил Гатчинский педагогический техникум и первый курс педагогического института в Ленинграде. Работал учителем и служил псаломщиком.

Отец Николай, как и многие православные верующие, был арестован в конце 1930-х годов. Он даже сочинил духовное песнопение с названием «В тридцатые годы», которое имеет подзаголовок «Автобиография», в нём говорится о двух ссылках, о тюрьмах и лагерях.

В сан диакона Николай Гурьянов был рукоположён 8 февраля 1942 года митрополитом Сергием (Страгородским), будущим патриархом. А 15 февраля того же года он получил чин иерея. Первым местом служения стал Свято-Троицкий монастырь в Риге. Оттуда на короткий срок отец Николай был переведён в Вильнюсский Свято-Духов монастырь. А с конца 1943 по 1958 год отец Николай был настоятелем храма Святителя Николая в селе Гегобросты Паневежского благочиния Литовской ССР.

Отшельническую жизнь батюшка вёл в Пустыньке почти 15 лет. В это время он ещё и заочно учился в питерской семинарии. В 1958 году отец Николай был переведён на служение в Псковскую епархию. 14 октября 1958 года он первый раз служил литургию в храме Святителя Николая на острове имени Залита, где прожил 50 лет. 24 августа 2002 года старец скончался.