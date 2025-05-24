Об успешном лечении грозного заболевания рассказали великолукские врачи

16:37, 24 мая 2025, ПАИ

Об успешном лечении острого менингоэнцефалита пневмококковой этиологии рассказали в филиале «Великолукский» Псковской областной инфекционной клинической больницы.

При поступлении в учреждение у пациента в возрасте 39 лет отмечались жалобы, указывающие на течение внебольничной пневмонии, а именно: общая слабость, кашель, головная боль и отсутствие аппетита. После осмотра в приёмном отделении филиала «Великолукский» и проведения лабораторно-инструментального обследования пациента госпитализировали в инфекционное отделение с диагнозом «внебольничная левосторонняя пневмония средней тяжести». Ему назначили лечение согласно клиническим рекомендациям, рассказали специалисты.

В первые сутки нахождения в стационаре состояние мужчины резко ухудшилось и сопровождалось изменением сознания до сопора с судорожным синдромом и выраженной интоксикацией. Специалисты отделения провели оперативное дообследование: взяли повторные анализы крови, посев сред организма для выявления инфекционных возбудителей, анализ ликвора путём люмбальной пункции, КТ головного мозга. Пациента незамедлительно перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии.

Врачи-реаниматологи совместно с врачами-инфекционистами осуществляли постоянный контроль за состоянием пациента. Лечение этого тяжёлого случая лично проводил заместитель главного врача по филиалу «Великолукский», врач – анестезиолог-реаниматолог Вадим Лыков. Он подробно ознакомился с историей болезни пациента и результатами проведённых исследований. На основании изученного специалист назначил соответствующую терапию согласно клиническим рекомендациям и общей клинической картине заболевания, уточнили в филиале «Великолукский».

В целях терапевтической необходимости после консультации невролога из филиала «Великолукский» пациента перевели на ИВЛ. Для стабилизации неврологической симптоматики ввели в медикаментозную кому. В результате обследования ликвора был выделен пневмококк. А лабораторная диагностика мокроты методом ПЦР на вирусно-бактериальную и атипичную панели, микробиологический посев не выявили возбудителя, уточнили специалисты.

«Все силы врачей учреждения были направлены не только на лечение менингоэнцефалита, но и на предупреждение его осложнений. Благодаря грамотно подобранному лечению, своевременному обеспечению лекарственными препаратами, доставленными из общебольничной аптеки Пскова, полноценным консультациям узких специалистов и качественному уходу медицинского персонала состояние мужчины с уверенной динамикой стало улучшаться. Через 34 дня пребывания в реанимации пациента перевели в инфекционное отделение, а ещё через пять дней выписали из больницы в удовлетворительном состоянии под наблюдение участкового врача и невролога поликлиники для дальнейшей реабилитации», – рассказали в филиале «Великолукский».

Своевременное обращение за медицинской помощью, многолетний опыт и знания лечащего врача Вадима Лыкова, а также усердие его коллег позволили сохранить здоровье молодого мужчины и предотвратить самые печальные последствия этого опасного заболевания, заключили специалисты.

Отметим, что острый менингоэнцефалит пневмококковой этиологии – опасное воспалительное заболевание, протекающее с одновременным поражением оболочек и вещества головного мозга. Наиболее действенным способом защиты от пневмококковой инфекции является вакцинация.