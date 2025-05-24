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Общество

Порядка 17 тысяч рублей тратят родители псковских школьников на организацию выпускных

Родители школьников девятых и 11-х классов из Пскова рассказали, сколько потратят на организацию выпускного в этом году. Об этом сообщает сервис поиска высокооплачиваемой работы SuperJob.

Фото: ПАИ

Для девятиклассников на организацию выпускных тратят в среднем 11 тысяч рублей на ребёнка. В Москве праздник обойдётся в 15 тысяч, в Санкт-Петербурге – в 14 тысяч рублей.

Для выпускных 11-х классов цены заметно выше. В Пскове на ребёнка уйдёт порядка 17 тысяч рублей, в Москве эта сумма больше на шесть тысяч, а в Санкт-Петербурге она составит в среднем 21 тысячу рублей.

При этом не все школьники посетят выпускной. 8 % родителей девятиклассников и 4 % родителей одиннадцатиклассников рассказали, что их дети праздновать не будут.

Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил выпускников с окончанием школы.

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