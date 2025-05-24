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Общество

Михаил Ведерников поздравил выпускников с окончанием школы

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил выпускников с окончанием школы.

  • Михаил Ведерников поздравил выпускников с окончанием школы
    Фото: из Telegram-канала губернатора Михаила Ведерникова
  • Михаил Ведерников поздравил выпускников с окончанием школы
    Фото: из Telegram-канала губернатора Михаила Ведерникова
  • Михаил Ведерников поздравил выпускников с окончанием школы
    Фото: из Telegram-канала губернатора Михаила Ведерникова
  • Михаил Ведерников поздравил выпускников с окончанием школы
    Фото: из Telegram-канала губернатора Михаила Ведерникова

«Поздравляю всех наших выпускников с окончанием школы! Для каждого из вас это важный, волнительный и трогательный праздник. Немного грустно прощаться с учителями, друзьями и одноклассниками, с которыми вы провели столько лет. Но впереди вас ждёт новый жизненный этап – взрослый и ответственный, полный свершений и достижений. Вы встретите новых друзей, построите дальнейшие планы на жизнь и поставите цели, к которым будете идти. Уверен, вы построите то будущее, о котором мечтаете. Главное, верьте в себя и свои силы! Но сначала желаю вам успешно сдать экзамены и получить высокие баллы, чтобы двигаться дальше и стремиться к большему. У вас всё получится! Успехов вам, ребята!» – обратился губернатор к псковским выпускникам в своём Telegram-канале.

Напомним, что сегодня отмечают День славянской письменности и культуры. В этот день в Пскове традиционно проходил общегородской последний звонок, однако в этом году его решено было отменить. После ЕГЭ в Пскове состоится общегородской праздник выпускников.

Добавим, что основной этап ЕГЭ начался в Псковской области вчера, 23 мая. Подробнее о том, какие экзамены и когда сдают псковичи, читайте здесь.

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