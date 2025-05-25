На 14% выросло число предложений о продаже новых автомобилей в Псковской области

13:40, 25 мая 2025, ПАИ

На 14% выросло число предложений о продаже новых легковых автомобилей в Псковской области за январь-апрель. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Авито» по Северо-Западу.

Самой популярной маркой в Пскове стала LADA, на рынке ее стали продавать на 15% чаще. На втором месте – Chevrolet с ростом предложения на 17%, а на третьем – Ford (рост предложения на 27%).

Наиболее популярной моделью авто стала LADA Granta, ее популярность выросла на 58%. Второе место заняла LADA Priora - спрос на машину вырос на 12% за I квартал 2025 года. Также в топ пять машин вошел Ford Focus, предложение этой модели на рынке выросло на 29%. Четвертое место заняла Renault Logan с ростом предложения на 27%. Завершила топ Skoda Octavia – спрос на автомобиль вырос на 13%, а предложений о продаже стало на 39% больше.

Средняя стоимость автомобилей в Пскове составила 3 820 000 рублей.

Также аналитики выявили рост интереса к аренде легковых автомобилей для автотуризма. Самыми востребованными марками стали Renault с ростом спроса на 42%, ВАЗ (LADA), спрос которой вырос на 215% за I квартал. Третью строку по популярности заняла Hyundai - спрос на аренду данной модели вырос на 35%. В среднем арендовать автомобиль в Псковской области стоит 1 700 рублей за сутки.