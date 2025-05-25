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Общество

Михаил Ведерников рассказал об уникальной книге про красноармейцев

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников разместил в своём Telegram-канале новое видео в рубрике «Родина Знамени Победы». Выпуск посвящён уникальному изданию о красноармейцах.

«Тему нового выпуска предложил один из инструкторов центра «Воин»: Игорь Козлов хранит уникальное издание под названием «Он не пропал, он погиб за Родину». Это монументальный труд его двоюродного дедушки Василия Григорьевича Мединского», – написал губернатор.

Василий Мединский собрал в своём издании данные более чем о двух тысячах красноармейцев. Несколько страниц посвящено Герою Советского Союза Александру Матросову.

В книге перечислены все документальные сведения, важные для воссоздания цепочки событий, отметил Михаил Ведерников.

Напомним, новую рубрику губернатор запустил в своих соцсетях 19 января. Последний выпуск был посвящён увлечённому сохранением памяти о бойцах школьнике из Уфы Урале Сагитове.

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