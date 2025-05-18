Псковский губернатор рассказал об увлечённом сохранением памяти о бойцах школьнике из Уфы

10:23, 18 мая 2025, ПАИ

В новоем видео из цикла «Родина Знамени Победы», опубликованном в телеграм-канале губернатора Псковской области, Михаил Ведерников рассказал об увлечённом сохранением памяти о бойцах школьнике из Уфы Урале Сагитове.

«Записать это видео вдохновил Урал Сагитов. О вкладе парня в увековечение имён бойцов на Псковской земле и о боевом пути 31-й курсантской стрелковой бригады расскажу подробнее», – отметил Михаил Ведерников в комментарии к ролику.

В апреле во время приёма граждан по поручению президента РФ Урал обратился к губернатору Псковской области с предложением помощи в увековечивании имён красноармейцев 31-й отдельной стрелковой бригады, погибших во время Великолукской наступательной операции в 1942 году.

Прадедушка Урала Нигмат Сагидуллин покоится в деревне Гвоздово. Урал узнал, что многие соратники его прадеда остались неизвестными, и принялся за работу. За полгода школьник установил данные 40 защитников. Имена 33 красноармейцев уже увековечены на мемориале.

Михаил Ведерников рассказал о боевом пути 31-й курсантской стрелковой бригады, в которой служил Нигмат Сагидуллин. В начале 1942 года бригада получила задачу перерезать дорогу Торопец – Великие Луки. Житель деревни Куракино Матвей Кузьмин, завёл немцев в засаду, где фашистов поджидали бойцы 31-й бригады.

Позже бойцы принимали участие в Великолукской наступательной операции. В 1943 году за освобождение Невеля бригада получила почётное наименование «31-я отдельная Невельская стрелковая бригада».

«Прошло уже более 80 лет, но события, которые происходили на Псковской земле продолжают привлекать исследователей со всей страны. Очень радостно, что среди них находятся такие молодые ребята», - подчеркнул Михаил Ведерников, говоря об Урале Сагитове.

В начале мая Уралу Сагитову вручили благодарственное письмо правительства области за вклад в увековечивание памяти погибших защитников Родины.

«В нашей области тоже немало увлечённых историей ребят, которые находят данные о своих родных, о героях, об узниках, о бойцах, пропавших без вести. Присылайте и вы свои истории, и работы. Уверен, многие с ними с удовольствием ознакомятся», – подытожил Михаил Ведерников.