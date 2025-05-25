Фестиваль «Моя еда» проходит в Пскове

13:20, 25 мая 2025, ПАИ

Гастрономический фестиваль «Моя еда» проходит в парке Строителей в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ

































На фестивале проходит большая ярмарка с фермерскими продуктами, организована зона мастер-классов по приготовлению блюд, где мастера учат готовить омлет, шакшуку, судака.

Также в программе открытая кухня с шеф-поварами, модный показ этнической моды и выступления артистов. Кроме того, гостей фестиваля ждёт интерактив по приготовлению яичницы из страусиных яиц. Полный перечень мероприятий опубликован здесь.

Отметим, фестиваль реализуется в рамках нацпроекта «Семья» при поддержке правительства Псковской области.