Через два года в России могут появиться деревянные пятиэтажки

20:08, 25 мая 2025, ПАИ

Через два года в России могут появиться деревянные пятиэтажки Об этом РИА Новости сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Минстрой и МЧС уже проводят испытания, готовясь внести соответствующие изменения в нормативную базу, пояснил он.

Один из первых подобных проектов уже воплотили в жизнь в Архангельске. Там в рамках пилотной программы развития деревянного домостроения возвели дом, который был сдан в эксплуатацию ещё три года назад.

Что касается географии проекта, то она включает всю страну. Однако строительство в первую очередь начнётся там, где будет учтена логистика и подготовлена соответствующая инфраструктура. Глобальный выход деревянных домов на рынок будет проводиться в рамках создания особых экологичных кластеров и курортных зон и в местах, в которых есть особый спрос на нетоксичность, включая, например, Подмосковье.

Дерево, используемое в строительстве таких домов, легче камня, металла и бетона, оно имеет меньшую теплопроводность, что позволяет сохранять прохладу летом и тепло зимой, что сокращает затраты на кондиционирование и отопление. Вместе с тем деревянные конструкции легче в обработке – это в том числе снижает стоимость строительства.

Срок эксплуатации деревянного многоквартирного дома, как правило, составляет от 50 до 80 лет, при этом на долговечность дома влияют различные факторы, включая качество строительных материалов, условия эксплуатации и наличие своевременного и качественного ремонта.