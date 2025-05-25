Почему гипертонию называют «тихим убийцей», рассказали псковичам

21:03, 25 мая 2025, ПАИ

Почему гипертонию называют «тихим убийцей», рассказали псковичам в региональном комитете по здравоохранению.

Заболевание часто протекает бессимптомно, сначала никак себя не проявляя, именно поэтому артериальную гипертонию и называют «тихим убийцей».

46 % взрослых с гипертонией даже не подозревают о своём диагнозе. Повышенное давление увеличивает риск общей смертности на 51 %. Риск инфаркта или необходимости срочной операции у гипертоников выше в 7,7 раза. Каждый второй инсульт происходит из-за высокого давления. Вероятность инсульта у людей с гипертонией выше в 3–4 раза.

«Сохранить своё здоровье в ваших силах – путём соблюдения принципов здорового образа жизни, прохождения диспансеризации,своевременного обращения за медицинской помощью в случае необходимости, – отметили в комитете. – Снизить риск заболевания помогут несложные действия: больше двигайтесь, ешьте достаточно свежих овощей и фруктов, снижайте потребление соли, сахара и животных жиров, откажитесь от курения и алкоголя – безопасных доз не существует, регулярно проверяйте давление и проходите диспансеризацию».

Если заболевание уже диагностировано и назначено лечение, то крайне важно понимать, что это постоянное лечение без пропусков и эпизодического приёма лекарств. Препараты, назначенные врачом, позволяют взять заболевание под контроль, снизить или даже минимизировать риск осложнений, существенно продлить и повысить качество вашей жизни.