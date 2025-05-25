Двойная радуга и полоса Александра появились над Псковом

21:34, 25 мая 2025, ПАИ

Двойная радуга и полоса Александра появились над Псковом. Горожане прислали в редакцию несколько фотографий этого явления.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









Напомним, радуга – атмосферное, оптическое и метеорологическое явление, наблюдаемое при освещении ярким источником света множества водяных капель. Эти капельки по-разному отклоняют свет разных цветов. В результате белый свет разлагается на спектр цветов: красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый.

Чаще всего наблюдается первичная радуга, но иногда, как, например, сегодня над Псковом, можно увидеть ещё одну, менее яркую радугу вокруг первой. Это вторичная радуга, которая образована светом, отражённым в каплях два раза. Во вторичной радуге перевёрнутый порядок цветов – снаружи фиолетовый, внутри красный. Небо между двумя радугами обычно заметно более тёмное, эту область называют полосой Александра.