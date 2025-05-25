Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Лебедь покусал спецпосланника Дональда Трампа

Американский президент Дональд Трамп опубликовал фотографию своего спецпосланника Стива Уиткоффа, которого во время игры в гольф укусил лебедь. Снимок он разместил в своей социальной сети Truth Social, пишет РБК.

«Я всегда говорил, что гольф может быть опасным видом спорта: моего друга покусали в Бедминстере», – подписал снимок Трамп.

На фото видно, как лебедь кусает Уиткоффа, а тот пытается освободиться, схватив птицу за шею.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












25 мая 2025

Грозы прогнозируются на юго-востоке Псковской области
25 мая 2025

Двойная радуга и полоса Александра появились над Псковом
25 мая 2025

Почему гипертонию называют «тихим убийцей», рассказали псковичам
25 мая 2025

Гастрономический фестиваль «Моя еда» посетили сотни псковичей
25 мая 2025

Борис Елкин рассказал историю ещё одного героя, чьим именем названа улица в Пскове
25 мая 2025

Псковский перинатальный центр готовит два праздника в честь Дня защиты детей
25 мая 2025

Для инвалидов упростили покупку билетов на поезда
25 мая 2025

Загадочный объект в виде птицы заметили над Солнцем

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...