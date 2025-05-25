Лебедь покусал спецпосланника Дональда Трампа

22:37, 25 мая 2025, ПАИ

Американский президент Дональд Трамп опубликовал фотографию своего спецпосланника Стива Уиткоффа, которого во время игры в гольф укусил лебедь. Снимок он разместил в своей социальной сети Truth Social, пишет РБК.

«Я всегда говорил, что гольф может быть опасным видом спорта: моего друга покусали в Бедминстере», – подписал снимок Трамп.

На фото видно, как лебедь кусает Уиткоффа, а тот пытается освободиться, схватив птицу за шею.