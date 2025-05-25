Эксперт: Идея об ужесточении продажи противозачаточных – глупость

23:08, 25 мая 2025, ПАИ

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила о вреде противозачаточных средств для женского организма и призвала продавать препараты только по рецепту. Эксперты заявили, что такие препараты применяются не только для контрацепции, но и для коррекции менструального цикла, пишет РБК.

Специалист общественного здравоохранения и здоровья, эксперт Всемирной организации здравоохранения, старший преподаватель медицинского факультета университета «Синергия», врач – акушер-гинеколог Любовь Ерофеева заявила, что противозачаточные препараты имеют множество неконтрацептивных преимуществ, например: помогают женщинам справиться с предменструальным синдромом, уменьшают болезненность менструаций и корректируют цикл.

Противозачаточные препараты снижают риск развития некоторых видов рака, таких как колоректальный рак, рак эндометрия и яичников. «Пока женщина принимает таблетки, её репродуктивный ресурс сохраняется, яйцеклетки остаются в яичниках и не расходуются. Таким образом, у женщины, принимающей противозачаточные, шансы забеременеть, когда она этого захочет, могут быть даже выше, чем у женщин, у которых овуляция происходит каждый месяц», – добавила она.

Озвученную Соломатиной инициативу о необходимости ужесточить контроль над продажей противозачаточных эксперт назвала «своего рода манипуляцией».

Аналогичное мнение выразила и председатель Московской городской организации профсоюза медработников «Действие», участковый акушер-гинеколог Мария Губарева. «На мой взгляд, депутат Соломатина сказала глупость, навеянную мифами о гормональной терапии», – отметила она.

Губарева обратила внимание, что дело не только в противозачаточных: все лекарства необходимо принимать исключительно по назначению врача. «Давайте всё ужесточим и будем сразу все здоровы», – сказала она.

По оценкам аналитической компании DSM Group, продажи противозачаточных таблеток в натуральном выражении растут уже несколько лет подряд, незначительно снизившись (на 1,4 %) в 2024 году.