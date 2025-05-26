Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

До +21 градуса прогреется воздух в Псковской области 27 мая

27 мая в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Фото: ПАИ

Будет дуть южный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью +9...+14 градусов, днём +16...+21 градус. Атмосферное давление ниже нормы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












26 мая 2025

Победительница «Губернаторского дневника» Ника Огинская: Верьте в себя до конца и не расстраивайтесь раньше времени
26 мая 2025

Истерзанная живодёрами в Пскове собака обрела новый дом
26 мая 2025

С 26 мая по 6 июня в Псковской области действует горячая линия по защите прав туристов
26 мая 2025

Алина Иванова – победительница акции «Губернаторский дневник» среди старшеклассников: Главное – делать это ради себя
26 мая 2025

Дмитрий Петров назвал главный плюс программы «Формирование комфортной городской среды»
26 мая 2025

Сильный дождь обрушится на Псковскую область
26 мая 2025

В финале Всероссийского чемпионата «Профессионалитет» Псковскую область представляет Максим Мансуров
26 мая 2025

Самолёт Москва – Псков вылетел с задержкой почти пять часов

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...