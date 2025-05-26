До +21 градуса прогреется воздух в Псковской области 27 мая
27 мая в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Будет дуть южный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью +9...+14 градусов, днём +16...+21 градус. Атмосферное давление ниже нормы.
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