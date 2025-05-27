Сидор Бокогрей наступил по народному календарю

07:00, 27 мая 2025, ПАИ

27 мая православная церковь чтит память святого Исидора, переименованного в русском народе в Сидора., сообщает calend.ru.

Бокогреем святого прозвали потому, что с его праздника прекращают дуть северные ветры — «сиверы». Люди говорили: «На день Сидора отойдут все сиверы». Также на Сидора прилетают из-за теплых морей стрижи и ласточки-касаточки, которые несут на Русь тепло.

Раннее возвращение ласточек сулило счастливый год. В то же время говорили: «Одна ласточка весны не делает»; «Первой касатке не верь». Это означало, что только массовый прилет птиц мог быть свидетельством окончательного прихода тепла.

В этот день обращали внимание на приметы. Если день на Сидора был ясный — то ждали хорошего урожая огурцов. Если же погода была холодной — то и все лето должно было быть таким.