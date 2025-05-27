Отключение горячей воды в Пскове прокомментировал Борис Елкин

14:34, 27 мая 2025, ПАИ

Отключение горячей воды в Пскове прокомментировал глава города Борис Елкин в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 27 мая.

Борис Елкин отметил, что уже поступила часть жалоб по поводу отключения горячей воды. Он добавил, что понимает, что это не прихоть предприятия, а период, когда проводятся плановые ремонтные работы. В это время управляющие компании занимаются ремонтом общедомовых сетей, меняют трубы в тепловых сетях и прочищают котельные и котлы. Глава города подчеркнул, что такая работа необходима.

«Сам уже вчера с тазиком как белый человек мылся. Это совершенно нормальный процесс. У меня тоже сейчас нет воды. Больше скажу, сегодня произошла ещё и авария на холодных сетях, ещё и холодной воды нет. Это вынужденная мера, рабочая ситуация, поэтому ничего страшного не вижу», – рассказал Борис Елкин.

Глава Пскова также уточнил, что подготовка к отопительному сезону уже ведётся.

«Надеюсь, что следующий год будет ещё лучше, учитывая, что инфраструктурных объектов в части теплоснабжения и водоснабжения у нас очень большое количество», – заключил он.

Ранее Борис Елкин объяснил, почему городские власти не стали завершать отопительный сезон во время апрельской волны тепла.