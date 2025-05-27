О масштабной модернизации котельной, обогревающей половину Пскова, рассказал Борис Елкин

14:52, 27 мая 2025, ПАИ

О масштабной модернизации котельной, обогревающей половину Пскова, рассказал глава города Борис Елкин в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) сегодня, 27 мая.

«Такого никогда не было, чтобы мы столько инфраструктурных объектов в городе реконструировали и модернизировали. Если говорить про тепловые сети, то одна только котельная № 9 чего стоит. Это самая большая котельная в городе и регионе. Она питает около половины города, – пояснил Борис Елкин. – Если она выйдет из строя, то это будет глобальная авария, которую будет сложно устранить. Поэтому благодарю Правительство РФ и Минстрой, которые поспособствовали и выделили дополнительные средства на модернизацию».

Сейчас в котельной уже ведутся работы по замене одного из четырёх котлов (три из них – рабочие, один – резервный). «Первый уже меняем и надеемся, что так и будем планомерно, по мере финансирования, продолжать работу по замене котлов. Для горожан это незаметно, ведь и батареи тёплые, и горячая вода в кране есть, но ведь котельная работает не один год и имеет крайне высокий износ оборудования», – отметил Борис Елкин.

Глава Пскова отметил, что в городе идёт систематическая работа по модернизации сетей теплоснабжения. «Город замкнут в кольцо и имеет границы, но сети выходят за его пределы. У нас есть Борисовичи и Родина, которые также питаются от сетей Пскова, поэтому и там нужно вести работу, чтобы обеспечить людей теплом, водой, канализацией. Сети постоянно обновляем с увеличением диаметра. Что-то реконструируем силами предприятий, что-то за счёт инфраструктурного кредита – например, котельная № 18. Кроме того, строим новую газовую котельную взамен угольной на территории Псковской межрайонной больницы, чтобы повысить надёжность теплосетей», – уточнил Борис Елкин.