Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Великолукский боец ММА Шамилов вызвал на бой бразильца Рене Пессоа

Великолукский боец ММА Руслан Шамилов хочет провести следующий поединок с бразильцем Рене Пессоа, сообщает издание Luki-News.

На фото: Руслан Шамилов. Фото: Luki-News

«Я хотел бы подраться с ним как можно скорее. Я без травм, его после боя встретил в раздевалке – по-моему, он тоже без травм, согласился со мной на бой», – сказал Шамилов.

Если лига АСА, в которой выступают оба бойца, позволит провести этот поединок, то он состоится уже в августе этого года. Руслану Шамилову по контракту осталось провести всего один поединок в лиге ACA. В первых трёх он выиграл. На его счету выигрыши у Гаджимурада Хирамагомедова, киргиза Тилека Машрапова, а также бразильца Эвертона Полакуини.

Пессоа в последнем бою выиграл у россиянина Михаила Долгова техническим нокаутом. Всего на его счету 25 побед и десять поражений.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












27 мая 2025

Псковичка выиграла ещё одну бронзу на первенстве России по гребле на байдарках
27 мая 2025

Подведены итоги Кубка Пскова по карате WKF
27 мая 2025

Великолукский боец ММА Шамилов вызвал на бой бразильца Рене Пессоа
27 мая 2025

Полузащитник «Луки-Энергии» Коренблюм пропустит ещё минимум неделю из-за травмы
27 мая 2025

Подведены итоги второго дня всероссийских соревнований по велоспорту на шоссе в Великих Луках
27 мая 2025

Псковская воспитанница выиграла вторую медаль первенства России по гребле на байдарках
27 мая 2025

Турнир по мини-футболу среди силовиков пройдёт в Пскове
27 мая 2025

Больше 60 экипажей заявились на ралли «Пушкинские Горы»

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...