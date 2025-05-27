Великолукский боец ММА Шамилов вызвал на бой бразильца Рене Пессоа

14:56, 27 мая 2025, ПАИ

Великолукский боец ММА Руслан Шамилов хочет провести следующий поединок с бразильцем Рене Пессоа, сообщает издание Luki-News.

«Я хотел бы подраться с ним как можно скорее. Я без травм, его после боя встретил в раздевалке – по-моему, он тоже без травм, согласился со мной на бой», – сказал Шамилов.

Если лига АСА, в которой выступают оба бойца, позволит провести этот поединок, то он состоится уже в августе этого года. Руслану Шамилову по контракту осталось провести всего один поединок в лиге ACA. В первых трёх он выиграл. На его счету выигрыши у Гаджимурада Хирамагомедова, киргиза Тилека Машрапова, а также бразильца Эвертона Полакуини.

Пессоа в последнем бою выиграл у россиянина Михаила Долгова техническим нокаутом. Всего на его счету 25 побед и десять поражений.

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