О планах ремонта улицы Карла Маркса рассказал глава Пскова

19:19, 27 мая 2025, ПАИ

О планах ремонта улицы Карла Маркса в Пскове рассказал глава города Борис Елкин в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 27 мая.

«Не первый день плохо сплю из-за того, что пока не нашли финансирование на ремонт улицы Карла Маркса, который там требуется. Это всё же центр города. К тому же улица ведёт к кремлю, – отметил глава Пскова. – Хочется полностью её обновить, чтобы и гости, и горожане пользовались ею. Это впереди. Надеюсь, что если не в этом, то в следующем году получится реализовать эти планы. Пока ищем все возможные варианты».

В 2023 году специалисты отмечали, что после высокой транспортной нагрузки улице Карла Маркса необходим ремонт. Тогда городские власти планировали, что при условии достаточного финансирования улицу отремонтируют до 2026 года.