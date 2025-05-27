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Культура

Концерты проекта «Галерея-Джаз» стартуют в Пскове

Концерты проекта «Галерея-Джаз» стартуют в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Мы открываем летний сезон нашей любимой серии концертов «Галерея-Джаз». В этом году программа будет посвящена самым ярким звёздам мирового джаза – тем, кто создавал историю этого удивительного музыкального направления», – отметили в пресс-службе.

Уже 29 мая в 19:30 состоится концерт Dizzy Dutch Duck во внутреннем дворе Поганкиных палат (улица Некрасова, 7). Билеты доступны на сайте Псковской областной филармонии.

Напомним, первый уличный концерт в рамках проекта состоялся во дворе Поганкиных палат 20 мая 2023 года.

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