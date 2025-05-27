Борис Елкин: Новые программы и нацпроект помогут улучшить коммуникации в Пскове

16:16, 27 мая 2025, ПАИ

Новые программы и нацпроект помогут улучшить коммуникации в Пскове, заявил глава города Борис Елкин в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) сегодня, 27 мая.

«Что касается сетей, ведётся большая работа, такой никогда не было. Большое спасибо и правительству Псковской области, и Правительству России, что теперь именно для переустройства сетей есть отдельные программы, в том числе нацпроекты. Это позволяет быстрее привести в порядок наши коммуникации, которые оставляют желать лучшего. Понятно, что в тариф, который платят жители, входит инвестпрограмма, но это не исчерпывающий объём, который нужно делать. Поэтому дополнительные средства тут обязательно нужны, чтобы улучшить благосостояние жителей», – пояснил Борис Елкин.

Напомним, федеральный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» входит в состав нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В рамках проекта в России планируется с 2025 по 2030 год построить и модернизировать более 50 тысяч километров инженерных сетей, не менее двух тысяч объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки.